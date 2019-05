CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 14 Maggio 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'era una volta il Mercatone. L'avvio dei lavori di restyling parte dalla rimozione della grande scritta sulla facciata: è la fine di un'era, segnata dal degrado rappresentato plasticamente dal gigante malato di Largo Ferriera. La scorsa settimana, il via libera alla progettazione definitiva, l'approvazione da parte del Comune di Avellino ed il verbale per la consegna del cantiere. Ieri mattina, il primo ed anche simbolico intervento sulla struttura da parte dell'impresa «Principe Spa-Principe Srl», che ha attirato la curiosità delle persone e generato, anche sul web, un vero e proprio sospiro di sollievo. Gli operai, con l'apposito cestello, hanno smontato ad una ad una le grandi lettere che hanno scandito l'abbandono del centro commerciale inaugurato nel 1988 e costato decine di miliardi di lire. «Erano 25 anni che la struttura giaceva in queste condizioni spiega un esercente locale speriamo che sia questa all'occasione buona per rivitalizzare l'intera zona della città».