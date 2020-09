Il Coronavirus torna a far paura. Galeotta l'estate ed un rilassamento che, alla luce dei numeri che stanno emergendo, si è rivelato essere eccessivo e deleterio. Sette positivi, tra cui quattro giovani, nelle ultime 24 ore: Mercogliano si riscopre nuovamente vulnerabile al virus. I dati diffusi dall'Asl fanno schizzare ancora il comune pedemontano tra quelli con il maggior numero di persone contagiate. Dei sette casi segnalati dall'azienda sanitaria, in realtà solo 5 sono effettivamente residenti in paese. Tra questi, un intero nucleo familiare che, di rientro da una vacanza trascorsa in un'altra regione italiana, aveva precauzionalmente deciso di sottoporsi a tampone. Per i tre, padre, madre e figlia ventenne, l'esito della verifica naso-faringea è stato amaro. Gli altri quattro ad aver contratto il virus, invece, appartengono alla catena dei contatti di altre persone risultate, in precedenza, positive. In particolare, tre 27enni, di cui solo uno residente a Mercogliano, avrebbero avuto rapporti con i figli del dipendente della Provincia di Avellino che qualche giorno fa hanno scoperto di essere positivi al virus. Momenti di divertimento e condivisione che hanno poi portato in dote un pesante riscontro. Due dei tre giovani segnalati, invece, pur non essendo residenti a Mercogliano, avevano deciso, in maniera responsabile, di rimanere in isolamento volontario fino all'esito del tampone a casa dell'amico mercoglianese, onde evitare di correre il rischio di diffondere altrove la malattia. Una scelta che si è rivelata saggia, alla luce della loro positività. Un 57enne che era entrato in contatto con un altro positivo è, invece, l'ultimo dei sette contagiati che, da ieri, hanno fatto alzare il livello della preoccupazione della cittadina del Partenio. Che, quando ha appreso la notizia dei contagi, ha anche gridato al miracolo.

Tra le persone che dovranno ora combattere il Covid, infatti, c'è anche una giovane che aveva appena cominciato a svolgere il servizio civile presso l'oratorio salesiano Don Bosco a Capocastello. Il primo settembre avrebbero dovuto cominciare le attività ricreative per i bambini, attività che sono state prontamente annullate non appena giunto il risultato del tampone. La concomitanza con la tradizionale festa della Madonna di Montevergine aveva indotto le suore che gestiscono l'oratorio a posticipare di un giorno l'inizio delle attività. Lo slittamento di 24 ore, infatti, ha fatto si che la giovane risultata positiva non abbia avuto alcuna forma di contatto con i bambini iscritti al campus estivo né con gli altri ragazzi del servizio civile e volontari che animano l'oratorio. «Rendiamo onore a Mamma Schiavona e andiamo a rivolgerle una preghiera» era stato l'invito rivolto dalle suore alle famiglie dei ragazzini che attendevano con ansia l'inizio del campus. Un appello ascoltato non solo dai più piccoli. L'eventuale avvio delle attività, infatti, avrebbe rischiato di allargare pericolosamente le possibilità di diffusione del virus. Precauzionalmente, tra oggi e domani saranno circa 60 le persone che saranno sottoposte a tampone. Tra queste anche le suore del Don Bosco. Si tratta delle catene dei contatti che il centro operativo comunale ha subito ricostruito per poter mettere in campo tutte quelle azioni in grado di bloccare la diffusione del virus. Naturalmente si tratta di persone che, immediatamente, sono state invitate a rimanere in isolamento presso le proprie abitazioni, senza avere contatti con altri, in attesa dei risultati dei tamponi cui saranno sottoposte nelle prossime ore.

