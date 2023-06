Il Giardino didattico di Pacello a Mercogliano: «Avere cura significa aspirare al bello»

Lunedì 3 luglio, presso il Plesso Scolastico di via Matteotti a Mercogliano, si terrà la presentazione del “Giardino didattico dedicato a Pacello da Mercogliano”, un progetto ideato dall'Associazione Castellarte, con sede a Mercogliano, e finanziato dalla Giunta della Regione Campania. L'iniziativa “Il Giardino di Pacello”, ispirata alle bellezze e agli insegnamenti che la natura ci offre ogni giorno, mira a educare i giovanissimi alla tutela e alla valorizzazione della vegetazione che circonda Mercogliano, una cittadina immersa nel verde della montagna.

Sfida, questa che si affronterà nel ricordo di Pacello da Mercogliano, un illustre giardiniere mercoglianese che diede prova della sua creatività, stimolata dal contatto con le bellezze paesaggistiche del Partenio, non solo in Italia ma anche in Francia.

Qui Pacello, entrato alla corte di Luigi XII, cominciò a curare giardini, terrazze e a introdurre piante fino ad allora sconosciute in Francia. L'energia creativa di Pacello ha ispirato l'idea guida del progetto, quella di creare un giardino didattico, un luogo caratterizzato da una vegetazione ricca di biodiversità in cui organizzare attività ludiche e educative per recuperare le pratiche antiche legate alla terra.

Il giardino sorgerà nell'Istituto Comprensivo “Guido Dorso” di via Matteotti, edificio dove risiede la Scuola Primaria e dell'Infanzia. Qui i bambini insieme ai loro insegnanti, ai genitori e con l'aiuto di esperti botanici, potranno imparare a piantare fiori, costruire casette per uccelli, scoprire tutto ciò che c'è da sapere sui cicli stagionali e sui frutti antichi, piantati nel giardino grazie all'aiuto di aziende che ne hanno recuperato i semi. Schede informative sulle piante saranno consegnate ai più piccoli così che potranno divertirsi a fare ricerche con l'aiuto di genitori e docenti.

«Il giardino è un modo per avvicinare i più piccoli attraverso anche l'aiuto dei loro genitori, dei loro nonni, al recupero delle pratiche antiche legate all'orto: come veniva coltivato, quali sono le stagionalità. Sono bambini abituati a mangiare quello che dà loro il supermercato, noi vorremmo che capissero come funziona il ciclo vitale di una pianta da orto», osserva Maria Pia Di Nardo, responsabile del progetto e socio fondatore dell'Associazione Castellarte.

In programma anche la realizzazione di un docufilm, della durata di circa 50 minuti, sulla figura di Pacello da Mercogliano. Grazie al contributo di storici e studiosi del personaggio, lo spettatore sarà guidato in un viaggio alla riscoperta dei suoi variopinti giardini , delle scenografiche fontane e dei rivoluzionari sistemi di irrigazione, frutto della genialità dell'artista campano.

Un'esperienza all'insegna della bellezza, quella capace di stimolare l'energia creativa che deriva dal contatto con la natura.«Il nostro obiettivo è anche quello di dare un minimo di bellezza, pensiamo ai giardini delle scuole che vengono sempre più trascurati, invece noi vorremmo che ci fosse più cura perchè avere cura di qualcosa significa poi aspirare al bello», conclude la responsabile del progetto.