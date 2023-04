Mercogliano città inclusiva con le giostre per disabii

Politiche per l'inclusione, a Mercogliano nuovi spazi dedicati ai bambini con disabilità.

Dopo l'intervento in corso in via De Curtis, con la creazione di un'area dedicata, il sindaco Vittorio D'Alessio ha annunciato, attraverso i suoi canali social, l'installazione di nuove giostrine per bambini disabili nella villa comunale "Santangelo".

"La nostra città cammina lungo la strada dell'inclusione con l'obiettivo di abbattere ogni barriera fisica e mentale e migliorare la qualità della vita di chi convive con delle difficoltà alla pari di tutti - ricorda D'Alessio - Rivolgo a tutti i cittadini l'invito ad avere cura delle nuove giostrine, ai genitori di educare i figli al rispetto dei beni comuni e ai ragazzi di non sprecare l'occasione di essere esempi di civiltà e di inclusione".

Proprio il rispetto per il bene pubblico diventa ora la sfida più grande: in passato non sono mancati, infatti, episodi deprecabili nei confornti degli spazi dedicati ai più piccoli.