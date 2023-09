Mercogliano, “Memorie in prospettiva” la vita nel borgo tra passato e futuro

Ieri mercoledì 6 settembre, alle 19, i Giardini della Chiesa di San Francesco, a Capocastello (Mercogliano), hanno ospitato l’evento “Memorie in prospettiva” promosso dall’associazione Castellarte, sempre impegnata a valorizzare le bellezze del borgo medievale. Una serata per volgere lo sguardo al passato e strizzare l’occhio al futuro, quello del borgo e dei suoi abitanti, protagonisti di una serie di cortometraggi realizzati per raccontare la vita di ieri e di oggi nel borgo, le tradizioni e le aspirazioni per il futuro di Capocastello.

«Ripartire dal passato per discutere le prospettive future del borgo e dell’associazione, riguardando i volti protagonisti di vecchi corti, perché è grazie a quei volti, a quelle persone che un borgo rivive», ha commentato Marianna Di Gaeta, presidente dell’associazione Castellarte.

A inaugurare l’incontro un aperitivo offerto dall’Osteria I Santi, seguito dall’intervento del sindaco Vittorio D’Alessio che si è detto pronto ad impegnarsi per promuovere e preservare le bellezze della cittadina: «Mercogliano non è seconda a nessun paese d’Italia, basta essere uniti e avere un’amministrazione intelligente», ha dichiarato il primo cittadino.

Rinsaldare il legame con la propria terra, la proprie radici per costruirsi un’identità, questi i temi al centro della riflessione che ha visto anche la partecipazione di Antonello Petrillo, docente di sociologia all’Università Suor Orsola Benincasa.

Il professore ha messo in discussione l’idea di valorizzare i borghi: «Sono contrario all’idea di valorizzare i borghi perché spesso ciò si traduce nel mercificarli, non bisogna inventare nulla ma solo lasciare scorrere le energie che già ci sono», spiega Petrillo. Quella energia, quell’umanità che si trovano solo nelle piccole comunità e che hanno spinto Antonello a ritornare nel borgo dove è nato, dopo una vita passata in giro per l’Italia: «Ho scelto di tornare perché volevo abitare in un posto dove mi chiamassero Antonello e non prof», le parole di uno dei volti del borgo.