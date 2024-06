«Dopo il colpo alla gola, si vede Roberto Bembo portarsi la mano al collo e dirigersi verso gli amici. Si allontana dai suoi aggressori barcollando, poi finisce a terra». Emergono particolari agghiaccianti dal video del litigio e del ferimento mortale di Roberto Bembo, proiettato nell'aula di Corte di Assise di Avellino nell'udienza di ieri mattina.

A ricostruire i momenti concitanti della lite sfociata nell'aggressione letale nei confronti di Roberto Bembo avvenuta a Capodanno 2023 nel parcheggio del bar Verdarina di Mercogliano - l'ispettore della squadra Mobile, Roberto De Fazio. L'ispettore ha precisato che dalle immagini video acquisite, sebbene sfocate e che hanno tentato anche di rendere più nitide, senza riuscirvi, si evince che «Roberto fino al momento della coltellata al collo era riuscito a sostenere la lite».

Inoltre, la coltellata alla gola sarebbe stata sferrata dietro un'auto parcheggiata e dunque non è visibile né l'arma né il momento in cui viene sferrato il fendente che determinerà la morte del 21enne di Mercogliano, avvenuta l'11 gennaio 2023 nel reparto di terapia intensiva dell'Azienda ospedaliera Moscati di Avellino. Dalle immagini «si vede uno sbracciarsi di entrambi le fazioni. Gli amici di Bembo non c'erano quindi dobbiamo ritenere che a loro avviso la prima lite fosse terminata».

Ad avviso degli inquirenti sono stati sferrati diversi calci ma non è stato possibile identificare i responsabili anche dopo l'analisi delle immagini video da parte degli inquirenti, in quanto si vedono soltanto i busti delle persone coinvolte nell'aggressione. Inoltre l'ispettore ha anche precisato durante la sua escussione di aver proceduto nell'immediatezza dei fatti, ad effettuare una perquisizione presso l'abitazione dei tre imputati.

«Nell'abitazione di Nico Iannuzzi chiarisce De Fazio - abbiamo rinvenuto degli abiti intrisi di sangue. La sera poi ci è stato comunicato dall'avvocato Aufiero che i giovani avevano intenzione di costituirsi». Decisione maturata quella relativa alla proiezione del video in aula da parte dei giudici del collegio giudicante per far luce su alcuni aspetti della vicenda di sangue e sollevati già dalla difesa dei tre imputati, Nico Iannuzzi considerato l'esecutore materiale delle coltellate, Luca Sciarrillo (entrambi tradotti e presenti nelle celle di sicurezza del tribunale) e suo fratello Daniele (indagato a piede libero per concorso in omicidio) e difesi dagli avvocati Gaetano Aufiero e Stefano Vozella. La proiezione del video si è resa necessaria per chiarire alcuni aspetti della tragica vicenda.



Intanto, si resta in attesa della decisione sulla richiesta formulata dai tre imputati (Niko Iannuzzi, Daniele e Luca Sciarillo) di essere ammessi ad un programma di Giustizia Riparativa, espressamente previsto dalla legge Cartabia. Il presidente Scarlato aveva già chiesto, come prevede la norma, che ci fosse un'interlocuzione da parte della famiglia della giovane vittima. A rappresentare la decisione della famiglia della vittima davanti ai giudici togati e alla giuria popolare, come anticipato dal legale di parte civile Gerardo Santamaria, è stata la mamma del giovane ucciso, Cinzia Tino che ha precisato di non voler aderire ad alcuna tipo di mediazione: «In questa fase del processo, non siamo ancora neppure riusciti a capire cosa è avvenuto e perché è morto mio figlio».

Roberto, come detto, fu accoltellato all'alba del primo dell'anno tre i fendenti ritenuti mortali, inferti da Niko Iannuzzi al giovane di Mercogliano. Lo stesso aveva chiarito di aver accoltellato Bembo dopo essere stato vittima, assieme a Luca Sciarrillo, di una brutale aggressione da parte della comitiva del 21enne di Mercogliano. La prossima udienza del processo si terrà il 10 luglio, quando saranno sentiti i testimoni indicati dalle parti civili.