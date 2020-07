E' avvolta nel mistero la brutale aggressione avvenuta nella notte tra sabato e domenica a Torelli di Mercogliano ai danni di un 49enne avellinese. L'uomo è stato pestato a sangue da due sconosciuti, che avrebbero utilizzato anche un bastone per sferrargli una serie di colpi. E' stato colpito in diverse parti del corpo. Diverse le ferite riportate. Tra cui, la frattura di tibia e perone, tanto che dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico presso l'ospedale Moscati del capoluogo. Nel nosocomio di contrada Amoretta è arrivato a bordo di un'ambulanza. Immediato l'arrivo a Torelli di Mercogliano dei sanitari che lo hanno stabilizzato e trasferito nella città ospedaliera. I medici gli hanno riscontrato anche una ferita lacero-contusa alla testa, che ha richiesto diversi punti di sutura. Il 49enne è ora sotto osservazione, ma non corre pericolo di vita. E' ancora sotto choc. L'episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica. Il pestaggio è avvenuto in strada, da parte di almeno due persone. Sono diverse le ipotesi al vaglio delle forze dell'ordine. Sorge il sospetto che lo abbiano ritenuto un ladro di appartamento per questo è stato picchiato.

La zona di Mercogliano da alcuni giorni è bersaglio di bande di malviventi che hanno compiuto raid all'interno di abitazioni ed esercizi commerciali. Notevole la paura per i residenti delle aree più periferiche e per le località Torelli e Torrette. La questione è stata all'ordine del giorno dell'ultima riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura. Il prefetto Paola Spena ha subito raccolto la richiesta del sindaco Vittorio D'Alessio, affrontando l'argomento al tavolo con le forze dell'ordine. Saranno ulteriormente potenziati i controlli ed è emersa la necessità di implementare la videosorveglianza. E ciò in considerazione del fatto che alcune aree del territorio di Mercogliano, pur essendo periferiche, sono facilmente raggiungibili dalle diverse arterie principali di collegamento, tra cui l'autostrada A16 Napoli-Canosa e la Nazionale che porta verso la Variante e in direzione dei Comuni del Mandamento Avellano-Baianese.

L'altra notte sul luogo dell'aggressione sono intervenuti gli agenti della Sezione Volanti della Questura e i Carabinieri. Per ora non sono scattati provvedimenti. Ma le indagini vanno avanti per ricostruire l'accaduto. Il 49enne rimasto ferito non ha saputo fornire indicazioni sugli aggressori. Ha solo raccontato di essere stato colpito da due sconosciuti. La vittima del pestaggio non ha precedenti penali. Si tratta, dunque, di un incensurato. Gli investigatori vorranno anche capire la sua presenza a quell'ora della notte a Torelli di Mercogliano.

Una presenza che avrebbe potuto insospettire gli abitanti della zona, già scossi dalle continue visite dei soliti ignoti. E quel 49enne potrebbe essere stato considerato un malvivente pronto ad entrare in azione. Si valutano anche ulteriori piste: dalle vecchie ruggini tra il 49enne e i suoi aggressori, alla lite generata da futili motivi. Ma si è sempre nel campo delle ipotesi. Indicazioni utili potranno arrivare da eventuali testimonianze e da ulteriori dettagli che potrebbe fornire la vittima del pestaggio, ancora scossa per quanto avvenuto.

In ogni caso, l'uomo non ha ancora presentato denuncia per l'episodio dell'altra notte. Ora si trova ricoverato al Moscati in attesa di essere sottoposto a un intervento chirurgico agli arti inferiori. Appena terminato il lockdown soprattutto nel capoluogo e nell'hinterland si è registrata una recrudescenza di episodi criminali.

