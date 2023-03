Mercogliano: seguono una donna e le rubano la borsa, presi due napoletani

Rubano una borsa da un’auto parcheggiata: presi due napoletani di 55 e 60 anni arrivati in Irpinia a bordo di una vettura presa a noleggio. Una trasferta organizzata, molto probabilmente, per mettere a segno una serie di furti. L’episodio si è verificato a Mercogliano.

Dall’attività d’indagine dei carabinieri della Stazione locale è emerso che i due soggetti, giunti nel comune irpino con l’auto presa a noleggio, avrebbero seguito la donna per poi approfittare del momento opportuno per impossessarsi della borsa contenente documenti e oggetti personali per un valore complessivo di circa 350 euro. Una volta individuati è scattata la denuncia.