Mercogliano, parte il concorso «Vetrine e balconi di Natale 2022»

Decora il tuo balcone e vinci. In attesa del programma completo di tutti gli eventi che saranno realizzati dai primi giorni di dicembre al 6 gennaio, il “Natale a Mercogliano” prende forma con il lancio del concorso “Vetrine e balconi di Natale 2022”.

Una nuova occasione con la quale il sindaco, Vittorio D'Alessio, richiama la comunità ad essere parte attiva della città. Con il loro estro, i cittadini, dai giovani ai più anziani, potranno contribuire ad accendere la magia del Natale per le strade, nei giardini, sui balconi, nelle scuole, nei negozi e vincere le gift card premio da spendere nei negozi.

Al concorso possono partecipare liberamente e gratuitamente tutti i cittadini, i commercianti, le famiglie, le associazioni, le scuole e il tema “Il Natale” potrà essere declinato in ogni forma artistica, a libera interpretazione e fantasia. Iscrizioni aperte fino al 14 dicembre mediante la compilazione di un modulo scaricabile dal sito istituzionale oppure disponibile presso gli uffici comunali. Le opere saranno valutate fino al 6 gennaio, secondo i criteri riportati nel bando, da una apposita commissione.

«Proseguo sulla strada della cooperazione - afferma il sindaco - convinto che una comunità dinamica e attiva sia un valore aggiunto all’operato dell’amministrazione. I traguardi non si tagliano mai per merito di uno solo. Questo concorso può essere uno strumento di stimolo a contribuire ad abbellire l'immagine della città e a creare spirito natalizio ed entusiasmo all’interno della comunità. Spero che i nonni con i loro nipotini, le insegnanti con gli studenti, nelle famiglie, i volontari delle associazioni, i commercianti, scelgano di partecipare al concorso per dare un segnale di gioia e speranza in questo momento storico che vede il susseguirsi di tante difficoltà, sofferenze e guerre. Tra qualche giorno presenteremo il “Natale a Mercogliano 2022”, un calendario organizzato a più mani che, come ogni anno, cercherà di offrire intrattenimento e spensieratezza per tutti e in tutte le zone della città».