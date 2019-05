CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 22 Maggio 2019, 09:35

Elevate quantità di mercurio nel fiume Sabato, dopo Avellino anche altri comuni dell'hinterland attraversati dal corso d'acqua vietano il prelievo e l'utilizzo dell'acqua.Pochi giorni dopo la decisione assunta per il comune capoluogo dal commissario straordinario Giuseppe Priolo, anche i sindaci di Atripalda e Pratola Serra, rispettivamente Giuseppe Spagnuolo e Emanuele Aufiero, hanno firmato ordinanze con le quali si vieta temporaneamente il prelievo e l'utilizzo a qualsiasi scopo, anche irriguo e zootecnico, delle acque del fiume Sabato. Il provvedimento emanato dai primi cittadini dell'hinterland si è reso necessario dopo che il Dipartimento di Avellino dell'Agenzia Regionale di Protezione ambientale della Campania (Arpac) ha trasmesso gli esiti delle attività di campionamento delle acque del fiume Sabato effettuati lo scorso 9 aprile in località Ponte Sabato nel comune di Prata Principato Ultra, e confermati l'8 maggio nella comunicazione del 20 maggio scorso che hanno evidenziato la presenza di mercurio in concentrazione tre volte superiore a quella massima ammissibile (0,2 picogrammi/litro vs 0,07 pg/l) e ritenuta nociva dall'Asl di Avellino.