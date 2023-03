Il test-stress sul sistema di Protezione Linee Elettriche Filoviarie della metro leggera di Avellino non soddisfa pienamente i due funzionari di Ansfisa ieri in città per quello che doveva essere l'ultimo collaudo prima del via libera. Serve altro tempo, sulle questioni della sicurezza non si può transigere. Sotto la lente le linee aeree, dunque. E così la verifica avrà un'appendice venerdì prossimo 17 marzo, quando verranno ripetute alcune delle prove effettuate.

Anche se questa volta si tratta davvero di un dettaglio tecnico da ricontrollare, ancora non è possibile scrivere la parola fine su questa lunga fase di approfondimenti sulla sicurezza del sistema di trasporto a basso impatto ambientale del capoluogo irpino.

I due addetti inviati dall'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali si sono divisi i compiti. Mentre uno è rimasto con gli altri tecnici di Comune, Air, direttore d'esercizio, responsabile del progetto e direttore dei lavori al Posto di controllo, situato nei locali esterni a Palazzo di Città, l'altro, accompagnato da alcuni referenti della ditta di manutenzione, ha seguito passo passo i mezzi che simulavano le corse lungo il tragitto ad anello di 11 chilometri che va da viale Italia a Borgo Ferrovia.

Nessun problema sulla quasi totalità dei test sul software. Tutti i comandi e le procedure su vari tipi di imprevisti hanno dato esiti positivi. Soltanto una prova, però, non ha dato al 100% una risposta eccellente, quella che i tecnici di Ansfisa si attendevano rispetto ad altre situazioni simili testate altrove. Sotto i riflettori, ancora una volta, il monitoraggio continuo dell'integrità fisica del filo di contatto della linea aerea. Fattore per cui già un paio di mesi fa, in sede di ricognizione, era stato chiesto al Comune di Avellino l'adeguamento.

Anche allora, infatti, i test valutativi, relativi però alla fase di rodaggio senza utenti, si erano conclusi positivamente, eccetto questa indicazione arrivata dall'organismo di controllo deputato a rilasciare il nulla osta sulla sicurezza e l'apertura al pubblico. A quanto pare, stavolta nella sede adibita al monitoraggio del sistema, rispetto ad una serie di verifiche atte a testare il perfetto funzionamento del Plf, una delle prove non è stata superata in maniera eccellente. Una piccolissima imperfezione nell'ambito di un approfondimento sulle risposte del software durato diverse ore. Si tratta non di un particolare, dunque sotto con altri accertamenti. Ovviamente, trattandosi di parametri che attengono alla sicurezza dei mezzi e dell'impianto, e quindi dei passeggeri, sullo step Ansfisa vuole vederci chiaro.

Da qui l'operazione programmata tra due giorni in via esclusiva, anche senza gli addetti dell'agenzia. In sostanza, dati per superati tutti gli altri test, i tecnici dovranno riproporre i controlli sull'unico dubbio registrato durante l'attività di verifica. Una sorta di seconda puntata per chiudere definitivamente lo screening. Tutte le altre prove, infatti, hanno ottenuto risposte più che soddisfacenti e sono state già date per acquisite, avendo superato l'esame a pieni voti. Naturalmente questo ulteriore contrattempo allunga ancora di più i tempi per la messa in esercizio della metro leggera.

Dopo il nullaosta di Ansfisa che, se tutto dovesse andare per il verso giusto, arriverà per la fine della prossima settimana, bisognerà attendere il via libera della Regione Campania, competente in materia di Trasporto pubblico locale, che per la delibera e la comunicazione si prenderà almeno altri 3 giorni. Dunque, i cittadini avellinesi dovranno pazientare ancora quasi fino alla fine del mese. Del resto, dopo circa 22 anni dall'avvio dell'iter progettuale, qualche giorno in più non fa differenza.