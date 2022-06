Metro leggera thrilling impianti sotto esame prima della partenza

La selezione degli autisti, l'acquisto degli pneumatici, l'assicurazione dei mezzi. La Metropolitana leggera si avvicina a grandi passi al battesimo del fuoco del prossimo 6 luglio, quando cominceranno le prove per la messa in esercizio. Nel confronto svoltosi in Comune, alla presenza dell'assessore alla Mobilità, Emma Buondonno, e del direttore di esercizio, Luigi di Mattia, sono stati concordati gli ultimi dettagli operativi ed è stato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati