CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 26 Luglio 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si apre ufficialmente lo scontro sulla Metropolitana leggera. Piazza del Popolo ha infatti disposto l'affidamento della verifica di circa 30 dei 400 pali di cui si compone l'infrastruttura tuttora incompiuta, in danno all'impresa «Sirti». Quella, cioè, che ha in appalto il progetto.La decisione, formalizzata in una determina dirigenziale del settore Lavori Pubblici, apre formalmente la contrapposizione tra l'ente e l'impresa esecutrice. Dopo l'allarme partito da alcuni commercianti di via Circumvallazione, e documentato a giugno da «Il Mattino», sulla sicurezza di alcuni pali visibilmente discostati dal terreno, «Sirti» era stata invitata formalmente ad attuare tutte le verifiche del caso. Avrebbe dovuto svolgere e documentare questa attività entro il 25 luglio, cioè ieri. Ma non lo ha fatto. Di qui, la decisione dell'ente di affidare, per un valore di 8.000 euro, l'incarico ad un'altra impresa.