Comune di Avellino e Air Mobilità provano ad accelerare sulla messa in funzione della metropolitana leggera. Dopo l'incontro preliminare del 3 agosto scorso, l'Azienda dei trasporti irpini ha definito gli elementi necessari per calcolare le coperture economiche e il personale che dovrà essere dedicato in via esclusiva alla filotranviaria cittadina. Un servizio, parallelo a quello degli autobus, che attraverso un percorso di circa 5 chilometri collegherà Rione Valle alla Stazione ferroviaria. Unendo, così, le periferie urbane del capoluogo da Ovest a Est.

Per configurare la futura gestione dei mezzi e delle corse, dunque, la società del Tpl dovrà avere contezza dei fattori indispensabili per poter calibrare le risorse, in termini di uomini e costi, da mettere in campo per svolgere una gestione efficiente. Dati che, in base a quanto vorrà realizzare l'amministrazione comunale, sono al vaglio dei tecnici di Piazza del Popolo. «Per avere il quadro di quello che dovrà essere il servizio della metro leggera spiega l'amministratore unico di Air Mobilità, Alberto De Sio abbiamo bisogno di sapere innanzitutto quale dovrà essere il flusso dei filobus immaginato dal Comune, il che è strettamente collegato all'importanza e alla funzione che si vuole dare a questo nuovo tipo di collegamento per Avellino. Dunque, il numero delle corse e la loro intensità rispetto alle pause e agli orari del servizio. Ma anche l'arco temporale della giornata nel corso del quale la filotranviaria dovrà funzionare. Tutto ciò ci dovrà essere comunicato dai tecnici addetti di Palazzo di Città. Una prima risposta è attesa per la prossima settimana».



Naturalmente, fare delle proiezioni adesso non è facile, soprattutto senza avere a disposizione la percentuale di gradimento dell'utenza rispetto alla metro leggera. La scommessa è tutta qui. Se si riuscirà ad organizzare un servizio efficiente, comodo e senza disagi per i cittadini, la linea potrebbe anche soppiantare alcune corse urbane dei bus. Altrimenti diventerebbe solo un'opzione per gli spostamenti che si sovrappone ad un'altra più rodata e meglio conosciuta. «Visto che i costi di gestione competono all'ente che richiede le nostre prestazioni riprende l'ingegnere De Sio va da sé che l'amministrazione comunale e gli altri enti committenti (Provincia e Regione) che parteciperanno concretamente alla messa in funzione del servizio dovranno stabilire un costo massimo e un target da raggiungere. A noi spetta la fase operativa e, quindi, a seconda della richiesta, la messa a disposizione del personale qualificato. Dipendenti dei quali, al momento, l'Air non dispone e che, quindi, dovranno essere accuratamente formati. Rispetto alla nostra pianta organica potremmo riconvertirne tra le 20 e le 25 unità da assegnare alla metro leggera. Se saranno sufficienti, probabilmente, non si dovrà fare ricorso ad altri addetti esterni. Lo scenario è ancora da verificare, ogni decisione dipenderà dal tipo di servizio che si vorrà avviare. Ciò che posso dire è che tutto è fattibile, basta organizzarsi».

Ma gli stessi tempi tecnici necessari a rendere attiva la gestione non sono brevi. Giusto velocizzare l'iter, quindi, che dovrà tenere conto, tra le altre cose, anche dei corsi di formazione specifici per il personale dell'Air. Insieme ad una serie di prove e collaudi. Fondamentale per questo obiettivo sarà il prossimo briefing, per fissare, in maniera definitiva, alcuni punti fermi del servizio. Senza dimenticare che il futuro della filotranviaria resta strettamente legato a quello che sarà il nuovo piano della Mobilità urbana di Avellino e al suo progetto di sviluppo. E, di conseguenza, anche al numero delle fermate previste, la definizione dei capolinea, l'interazione con gli altri mezzi di trasporto, la frequenza degli itinerari e i collegamenti collaterali. Quelli, cioè con gli autobus provenienti dalle periferie e quelli extraurbani.

