Metropolitana leggera di Avellino, i cordoli arrivano nel centro storico

Cambia ancora la mobilità ad Avellino per fare spazio alla Metropolitana leggera. Da oggi arrivano i cordoli anche a Corso Umberto e Via Circumvallazione. E salteranno i primi posti auto. Il comando della Polizia municipale, per favorire i lavori, ha diramato la sua ordinanza. A partire da questa mattina, viene istituito un anello per la circolazione nelle due parallele intorno al Castello longobardo. Si viaggerà ad un unico senso di circolazione, dalla parte di Corso Umberto, che comincia all'intersezione con Piazza Castello, fino al tratto di via Circumvallazione che si incrocia con via Rotondi. Addio circolazione a doppio senso. Ma non solo. Nella parte di Corso Umberto che arriva all'intersezione con via Circumvallazione, viene pure istituito il divieto di sosta. Su entrami i lati. Saltano, dunque, le aree di parcheggio, valido per soli 30 minuti e molto utili agli avventori dei locali esercizi commerciali. Dall'altra parte, almeno nell'ordinanza, non si leggono divieti di sosta. Ma sia a destra che a sinistra, salendo verso il Conservatorio e la rotonda di Piazza Castello, sono spuntati numerosi cartelli, che recitano «zona di rimozione eccetto autorizzati». Addio anche alla sosta selvaggia. Proprio dove sono solite parcheggiare, in lunghe fine decine e decine di automobili. Tassello dopo tassello, la città e la sua mobilità cambiano sensibilmente per l'ormai imminente messa in funzione si parte il 6 luglio del sistema a basso impatto concepito 20 anni fa. Se le prove iniziali nelle ampie strade di via Colombo e via Cavour hanno già messo in evidenza una fortissima insofferenza da parte degli avellinesi, anche stavolta è facile immaginarsi disagi alla circolazione e proteste. Le carreggiate erano entrambe a doppio senso di circolazione, ora dovranno restringersi sull'altare di un sistema di trasporto che non si sa quali benefici potrà apportare alla città ed al suo già precario traffico.

L'amministrazione comunale, però, non ha scelta: deve andare avanti. Non mettere in strada la Metro avrebbe un effetto devastante sul Comune. Non solo per il 20 milioni che andrebbero restituiti all'Ue, decretando di fatto il default di Piazza del Popolo. Ma anche per i costi esorbitanti, e gli annessi disagi, che si avrebbero se si decidesse di dismettere tutto e smaltire pali, fili e cordoli in discarica È impensabile, e infatti ieri mattina, in Comune, è partita ufficialmente pure la formazione degli autisti. Sotto l'egida del direttore di esercizio, Luigi Di Mattia, 15 operatori dell'Air hanno cominciato a cimentarsi, dal punto di vista della teoria, con la guida degli 11 mezzi «Van Hool» che da sempre giacciono inutilizzati nelle autorimesse Air di Torrette di Mercogliano. Per loro una lunga giornata di formazione; per la città e l'amministrazione Festa, invece, si prospetta un periodo di vera passione. Il nodo ulteriore che l'amministrazione non potrà sciogliere, d'ora in avanti, è ovviamente quello della sosta. Si è deciso di cominciare ad installare i cordoli nelle parti in cui i parcheggi non vengono eliminati (via Cavour e via Colombo), o dove ce n'erano di fatto pochi (Corso Umberto). Ma la città sconta già un grave gap di posti auto, più volte evidenziato anche dal sindaco Festa. E c'è da scommettere che, man mano che si posizioneranno gli altri Cordoli finora siamo a 2 chilometri su un totale di 11 la situazione si farà decisamente più pesante. Se non insostenibile. La road map, però, è già segnata. Ed è vietato cambiare strada. Il sei luglio le prove generali su strada. Dal 30 luglio, fino al 31 dicembre, l'avvio sperimentale con i cittadini a bordo. E qui si aprirà l'interrogativo forse più importante di tutti: la Metropolitana di Avellino servirà davvero agli avellinesi? Sarà preferita all'automobile o i mezzi resteranno vuoti? Di certo, non è possibile farla partire e poi mandarla al macero. Per non incappare nell'infrazione Ue, i bus devono restare in circolazione per almeno 5 anni. Un tempo enorme, visto che questo tipo di trasporto costa quasi 3 volte in più dei consueti bus di linea.