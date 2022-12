La Metro leggera rischia di non partire nemmeno per Natale. Problemi e malfunzionamenti tecnici sui mezzi e sull'infrastruttura. Criticità sulle strade: tradotto, così l'Air non può far aprire le porte della filovia all'utenza.

Succede 20 anni dopo l'avvio dei lavori. E continua l'infinita ed estenuante telenovela del sistema di trasporto pubblico a basso impatto della città di Avellino. L'opera doveva andare in esercizio già a fine luglio. Ora ecco l'ennesimo intoppo. I sei giorni di pre-esercizio, partiti lunedì scorso, non sono bastati per chiudere i conti con un imbarazzante passato. Se il ministero, con l'Agenzia Ansfisa, aveva fatto sapere che un'ultima settimana di prove poteva andar bene, l'Air che gestisce il sistema non è di questo avviso. La decisione è giunta ieri mattina, al termine di una riunione tra il direttore di esercizio, Luigi Di Mattia, che ha prodotto una dettagliata informativa, e il dirigenza tecnico dell'azienda del trasporto pubblico locale, Carmine Alvino. «Air Campania - si legge in una nota ufficiale - comunica che, all'esito delle valutazioni tecniche effettuate, il direttore di esercizio della Metro leggera, l'ingegnere Luigi Di Mattia, ha ritenuto opportuno prolungare il pre-esercizio per tutta la settimana in corso». La Metro non è pronta, e pare nemmeno la viabilità cittadina. «Per poter garantire all'utenza un servizio efficiente e di qualità, alla luce di anomalie tecniche riscontrate sia sul materiale rotabile sia sull'infrastruttura - si apprende - l'esigenza è quella di procedere a verifiche aggiuntive».

Dunque, altro giro, altro rinvio. «Al termine di questo ulteriore periodo di test, l'azienda procederà ad inoltrare la richiesta di nulla osta all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, adempimento necessario per avviare il servizio del Sistema di trasporto a basso impatto ambientale». Questo significa che molto probabilmente se ne parlerà a gennaio.

La nuova settimana di pre-esercizio, cioè di prove senza l'utenza a bordo, infatti, scade lunedì prossimo. Quando comincerà la settimana di Natale. Ma a quel punto se tutto andrà bene bisognerà chiudere la citata parte burocratica. Ed è decisamente improbabile che il giro istituzionale venga terminato con le festività di mezzo.

Se l'infrastruttura elettrica e i bus sono ancora difettosi, non mancano nemmeno problemi di viabilità. Air lo dice esplicitamente, ma senza affondare troppo il colpo sul Comune. «Sul fronte della viabilità, in un clima di collaborazione istituzionale, è stata informata l'Amministrazione comunale anche di alcune problematiche riscontrate lungo il percorso». Oltre il politichese, c'è dunque l'analisi di un sistema stradale ancora pieno di falle. Non è difficile comprendere a cosa si riferiscano i tecnici dell'Air. Lungo l'anello di 11 chilometri attraversato dalla filovia, le insidie sono molteplici. Per cominciare, dove non esistono le corsie preferenziali, il traffico scorre lentissimo e ingorgato. È il caso di via Tedesco, ad esempio, dove non aiutano le file di auto in divieto di sosta. Dalla parte di via Circumvallazione, lato Conservatorio, si innescano spesso momenti di caos quando le auto invadono i percorsi riservati alla Metro. A Corso Umberto, in corrispondenza di Piazza Castello, la dissestata carreggiata, dimezzata dalla linea gialla che indica la strada dei bus, è stata ulteriormente ridotta dal cantiere di riqualificazione dell'antico maniero. La coesistenza tra automobili e filovia è assai precaria. E poi ci sono gli eterni dilemmi. Su tutti, Corso Europa: istituire un senso unico di circolazione o cancellare i parcheggi a raso? L'amministrazione sembra non voler scontentare nessuno e lasciare tutto com'è. Anche perché poi dovrebbe fare lo stesso dal lato di via Colombo. Ma così la Metro va in crisi. E anche gli automobilisti.

Di ritardo in ritardo, la filovia potrebbe cominciare a caricare i primi passeggeri solo nel 2023. Ma è già chiaro che, a queste condizioni, l'opera costata 24 milioni di euro non serve a nessuno. E non sarà nemmeno gratis. Perché, piaccia o non piaccia, costa tanto.