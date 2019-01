Giovedì 31 Gennaio 2019, 22:03 - Ultimo aggiornamento: 31-01-2019 22:08

Prende in fitto una casa a Bologna per la figlia studentessa universitaria, ma dell'appartamento neanche l'ombra. Una donna di Mercogliano s'è così accorta di essere finita nella rete di un truffatore della Sicilia. I carabinieri, a cui si è rivolta la donna, a seguito di un'attività investigativa hanno denunciato un 28enne della provincia di Siracusa. Nel corso delle indagini, i militari hanno scoperto che il giovane senza esserne né il proprietario né il delegato aveva fraudolentemente pubblicato su un noto sito online un annuncio per l’affitto di uno splendido appartamento di più locali nel centro di Bologna a un prezzo stracciato. La vittima aveva versato la caparra su una carta prepagata. Ma, incassato il tutto, il giovane aveva fatto perdere le proprie tracce rendendosi irreperibile su tutte le utenze fornite.