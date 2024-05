Mette mobili in vendita online, ma è lei a farsi spillare i soldi da un finto acquirente. Capito il raggiro ha chiesto aiuto all’Arma. Così sono scattate le indagini. I carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo hanno denunciato un 55enne della provincia di Macerata, per truffa. Una donna di Summonte, decisa a vendere alcuni mobili usati, aveva pubblicato un annuncio su un noto sito on-line.

Il 55enne, fingendosi interessato all’acquisto, con artifizi e raggiri è riuscito a farsi accreditare dalla malcapitata 550 euro su una carta prepagata. Attraverso una serie di accertamenti i carabinieri sono riusciti ad identificare il truffatore il quale, che è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria. Mettere dei prodotti in vendita su internet ma alla fine trovarsi a pagare il compratore: questa è una tipologia di truffa per la quale il comando provinciale dei Carabinieri di Avellino ha deciso di lanciare l’avviso dopo alcune segnalazioni da parte di cittadini che, nell’intento di vendere dei beni, sono rimasti vittime di truffatori che si erano finti interessati all’acquisto.