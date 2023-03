Più che una vita da mediano, quella di Giancarlo Barbieri e Arturo Erbaggio (lui però ha giocato e da professionista a basket) è una vita da agronomi, professione che li ha fatti, naturalmente, magicamente innamorare del vino, diventato il loro mondo, praticamente a trecentosessanta gradi.

Incontrarli entrambi nel locale del primo, per una iniziale, curiosa coincidenza astrale favorita da Gigi Pagano, di nuovo globetrotters in questo variegato e suadente parquet di bianchi-rossi-rosati-bollicine, all'inizio, decisamente ti colpisce e incuriosisce, poi però la risolvi, pensando all'iconico, inossidabile brano di Gino Paoli, "Eravamo quattro amici al bar".

Nella fattispecie il noto Dwine in pieno centro storico, rilevato nel giugno scorso da Barbieri: era destino anche questo perché chi lo lanciò nel lontano 1997, era proprio lui. Si chiamava Zed dal nome del ninja eroe-patriota-criminale, protagonista del noto fumetto della Marvel, griffato dalla matita di Edgar Salazar. Seguirono vari passaggi nella gestione, fino ad arrivare ai giorni nostri. «Passione a parte per questo mondo - dice Barbieri, produttore e titolare di Sertura Vini d'Irpinia, a località stazione di Montefalcione scalo - mi mancava qualcosa che mi completasse per raccontare l'Irpinia e non solo, ma tutto lo Stivale dal Trentino alla Sicilia. Oggi propongo duecento etichette: vini cosiddetti classici, ma anche biodinamici, quelli degli artigiani della materia; una convincente selezione di naturali come Quasi ottobre vendemmia 2020, un aglianico in purezza (robusta la gradazione alcolica 14,5), edito da Di Pietro, bella la beva con lieviti indigeni: decisamente un approccio diverso al sorso. Naturalmente non mancano le chicche. «Il mio vino? C'è, ma giusto per esserci: non voglio scivolare sul classico conflitto di interesse. E a parte la carta, cerco di capire dal cliente i gusti del suo palato, magari poi arriva il consiglio».

Il locale ha trentacinque posti (utilizzando il banco salgono a quarantacinque) Collaborano Giancarlo i figli Alessio, 23 anni e Marco 21 che fa Scienze agrarie a Fisciano, entrambi calatisi anima e corpo nell'avventura. La cucina, affidata alle mani sapienti di Carmela Aversa di Montefusco, è quella tipica campana: dal classico tagliere di salumi e formaggi su cui imperano diverse selezioni irpine di alto rango; da non perdere la parmigiana con melanzane; rape e patate; la millefoglie di patate imbottita con carciofo; la classica tagliata di carne; primi piatti come orecchiette e broccoli.

Ed a proposito di grandi vini, ce n'è uno appena uscito sul mercato, semplicemente spettacolare: Clorofilla 2020, una Falanghina doc (13,5°) di Tenuta Le Albe, allevato da Arturo Erbaggio a Torre le Nocelle - areale vocato di grande prestigio - in un vigneto piantato nel 2012. Mille bottiglie con la prima uscita sul mercato, edito da Erbaggio, tra gli agronomi di punta, campani e del sud, con consulenze con prestigiose aziende; una tentazione questa che non ha potuto dribblare e che lo ha spinto a cimentarsi in un vino tutto suo. Un vino decisamente fuori categoria, specchio di una autonomia mentale e culturale del giovane tecnico/produttore, al quale non piace essere catalogato. «È il frutto di un mio gioco, nato da un progetto - si "discolpa" il diretto interessato - utile a sperimentare tutto ciò che afferisce alle mie conoscenze e che punta a valorizzare la falanghina a Torre le Nocelle, dove insiste Tenuta Le Albe con la mia vigna di un ettaro piantata nel 2012 quando è nato mio figlio Giovanni (gli altri, avuti dalla moglie Marsia Pacelli, sono Allegra, Benedetta, Antonio)».