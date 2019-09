CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 27 Settembre 2019, 09:20

«Ero sotto casa quando in due mi hanno strattonato, picchiato prendendomi dalle spalle, gettandomi a terra».Appena uscito dal pronto soccorso dell'ospedale Moscati, dove è stato sottoposto ad una tac, Giuseppe Giacobbe, assessore allo sport del comune di Avellino cerca di ricostruire le due ore più brutte o quasi della sua vita.«Non mi rendevo conto che c'erano due in moto che mi seguivano, quando ho parcheggiato e sono sceso per andare a casa, appena sotto il portone mi hanno afferrato alle spalle».«In due scesi dalla moto. Con il casco integrale. Due marcantoni, molto forti. Prima uno schiaffo dietro l'altro, il più forte sull'orecchio sinistro, ho riportato anche qualche graffio. Poi mi sono accasciato»«Il trambusto ha attirato l'attenzione dei miei familiari che hanno sentito tutto dal citofono probabilmente. I due intanto si sono dati alla fuga».«Ci sono cose su di me che girano su internet, forse. C'è qualcuno che forse non approfondisce quel che legge ed è stato instradato male. Se ci saranno le condizioni sporgerò querela».