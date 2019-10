CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 6 Ottobre 2019, 09:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrivano altri trenta migranti nei centri di accoglienza della provincia di Avellino. Sono giunti ieri in Irpinia, nella stessa giornata in cui l'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, lo ha annunciato in un videomessaggio lanciato sui social network.I trenta extracomunitari sono stati equamente ripartiti tra le strutture di Ospedaletto d'Alpinolo, Forino, Mercogliano, Serino, Montoro, Paternopoli e Venticano. Sono stati trasferiti in questi centri, che già ospitano altri richiedenti asilo, scortati dagli agenti della Questura di Avellino che hanno seguito tutte le fasi di concerto con la Prefettura. Si tratta di numeri ridotti rispetto alle cifre fatte registrare fino a qualche anno fa, quando gli arrivi di immigrati in Irpinia come conseguenza degli sbarchi sulle coste siciliane erano praticamente all'ordine del giorno.