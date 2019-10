Aumentano i permessi di soggiorno dei cittadini extracomunitari in Irpinia. Il saldo 2018 fa evidenziare un incremento rispetto all'anno precedente, sia per motivi di lavoro sia per ricongiungimenti familiari.

Al primo gennaio 2019 ne risultano 4.263, con scadenza, contro i 4.107 dei dodici mesi precedenti. Le cifre sono dell'Istat che le ha appena diffuse, mentre Infodata ha elaborato la situazione generale e locale, sottolineando un trend in diminuzione in tutt'Italia.

La provincia di Avellino, dunque, va in controtendenza in considerazione della media nazionale che è in calo.

In tutta la penisola, infatti, nel 2018 ne sono stati rilasciati 242.009, contro i 262.770 del 2017, una riduzione del 7,9%, dovuta al massiccio calo dei permessi concessi per richiesta di asilo: -41,9% sul 2017, cioè un passaggio da oltre 88 mila a 55 mila in un solo anno. I 4.263 extracomunitari regolari in Irpinia sono così suddivisi, in base alla motivazione della loro presenza sul territorio: 631 per lavoro, 1.355 per ricongiungimenti familiari, 53 per studio, 2.019 perché richiedenti asilo o per ragioni umanitarie, 115 per altre motivazioni. Nel resto della Campania, invece, le presenze regolari sempre al primo gennaio di quest'anno - sono 39.985 nel Napoletano, 17.905 in Terra di Lavoro, 13.602 in provincia di Salerno e 3.830 nel Sannio. Il totale regionale fa 79.585.

Gli ingressi registrati in Irpinia nel solo 2018 in provincia di Avellino raggiungono quota 469. Di cui 181 con permessi di soggiorno validi per sei mesi, 119 tra sei e dodici mesi e 169 per oltre un anno. Oltre ai 4.263 permessi di soggiorno con scadenza che risultano al primo gennaio di quest'anno, bisogna aggiungerne 4.090 di lungo periodo. Complessivamente gli extracomunitari regolari che ne beneficiano arrivano a 8.353. Circa duecento in più se si confrontano le cifre con l'anno precedente. Al primo gennaio del 2018, infatti, gli immigrati regolari presenti sul territorio provinciale erano 8.126, di cui 4.107 con permessi di soggiorno a scadenza e 4.019 quelli di lungo periodo. La comunità Ucraina è quella che prevale in Irpinia tra coloro che hanno chiesto le varie tipologie di permesso di soggiorno.

Il dato del Ministero dell'Interno raccolto dall'Istat dice ne sono stati richiesti e concessi, sempre fino al 31 dicembre 2018, 2.216 a favore di cittadini dell'Ucraina, 1.158 per quelli provenienti dal Marocco, 545 dall'Albania, 474 i cinesi, 406 quelli che giungono dalla Nigeria, 330 dall'India, 298 dal Pakistan, 260 dal Senegal, a cui si aggiungono gruppi sparuti che provengono da tutti i continenti. In questo caso, la provincia di Avellino segue il trend nazionale. «L'unica eccezione si è registrata per i cittadini ucraini che hanno fatto evidenziare un aumento del 21% dei permessi dicono gli esperti Infodata - I soggiornanti di lungo periodo, cioè quelli in possesso di un permesso che non richiede un rinnovo, sono il 62,3% dei regolarmente presenti».

Dal 2017 al 2018 si è almeno dimezzato il numero di cittadini non comunitari entrati in Italia per asilo politico e motivi umanitari in tutti i Paesi considerati: Nigeria, Senegal, Gambia, Mali, Costa d'Avorio, Guinea e Ghana. Per la Nigeria il decremento è stato rilevante sia in termini relativi (-53,2%) che in termini assoluti (-11.500 permessi rispetto all'anno precedente), ed è interessante, dato che è il principale Paese per numero di ingressi per questo motivo.



