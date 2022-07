Mimì Manzo, in un fermo immagine la svolta sul mistero della scomparsa

Caso Manzo, agli atti ci sarebbe un fermo immagine che sta conducendo gli inquirenti alla soluzione del caso. Dagli ultimi video in mano agli inquirenti si vedono nuovi elementi, particolari im0portanti, quelli della svolta per la soluzione del giallo di Prata . Le immagini dei sistemi di videosorveglianza, esaminate in queste ore dagli investigatori, sarebbero quelle risolutive. Si vede, in maniera abbastanza chiara, quello che è davvero accaduto la sera dell'8 gennaio del 2021, quando è scomparso il pensionato 71enne Mimì Manzo, all'incrocio tra via Marconi e via dell'Annunziata, quando Mimì è stato ripreso ancora in vita dalle telecamere, per poi sparire nel nulla, facendo perdere per sempre le sue tracce. Gli inquirenti non escludono che il 71enne sia stato condotto altrove, anche con l'inganno. Al momento sono solo delle ipotesi. Finora nel registro degli indagati sono finiti la figlia di Domenico, Romina (accusata di sequestro di persona e difesa dall'avvocato Federica Renna), Loredana Scannelli, Alfonso Russo (accusati di favoreggiamento e false dichiarazioni, difesi rispettivamente dagli avvocati Palmira Nigro e Rolando Iorio) e la madre di Scannelli, Pasqualina Lepore (accusata solo di favoreggiamento e difesa dall'avvocato Rolando Iorio).

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza analizzate dai carabinieri del comando provinciale potrebbero costituire l'elemento determinate per stabilire eventuali responsabilità a carico di alcuni degli indagati. Ma gli inquirenti vogliono andare con i piedi di piombo e vagliare attentamente ogni piccolo particolare. Per farlo hanno inviato le riprese video ad un reparto specializzato dei carabinieri, tecnici esperti del settore, affinché possano essere messi in risalto tutti i dettagli, al fine di renderli inoppugnabili. Dunque gli inquirenti sarebbero vicini all'acquisizione della prova regina.

Infatti le immagini delle telecamere riprendono i movimenti di più persone compiuti quella sera, compresi quelli dello scomparso, tra le 21.50 e le 22, nei pressi dell'incrocio tra via Marconi e via dell'Annunziata, dove l'uomo è stato visto per l'ultima volta ancora in vita. La risposta definitiva arriverà tra qualche giorno. Ma alla luce degli elementi nuovi, in mano agli inquirenti, non è escluso che qualcuno possa decidere di fornire chiarimenti sulla propria posizione e su quanto accaduto quella sera.