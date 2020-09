Un trentenne è stato arrestato dai carabinieri a Mugnano del Cardinale. E’ accusato di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. Il giovane pretendeva soldi dai genitori per acquistare la droga. Una situazione divenuta insostenibile per la coppia che ha chiesto aiuto agli uomini dell’Arma. Sono intervenuti i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano che hanno fatto scattare le manette. Per il trentenne si sono aperte le porte del carcere di Avellino. Per i coniugi incubo finito dopo un lungo periodo di paura e violenze. © RIPRODUZIONE RISERVATA