Minacce ai genitori per i soldi, 20enne allontanato da casa

Richieste a ripetizione di denaro, quasi ogni giorno, per comprare droga e alcol. E sotto l'effetto di stupefacenti e alcolici non risparmiata atteggiamenti aggressivi nei confronti dei genitori. Nei guai è finito un 20enne di Serino. Per lui è stato disposto l'allontanamento da casa e il divieto di avvicinamento ai genitori. Sono stati proprio questi ultimi a rivolgersi ai carabinieri della Compagnia di Solofra. Le successive indagini hanno confermato quanto denunciato dalla coppia. Le vessazioni si trascinavano da anni. I militari hanno posto fine all'incubo.