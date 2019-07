Martedì 9 Luglio 2019, 14:55

Minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, coltivazione di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di arma: sono queste le accuse di cui dovrà rispondere un uomo di Prata di Principato Ultra, in provincia di Avellino, tratto in arresto dai carabinieri della stazione di Pratola Serra. I militari dell'Arma sono intervenuti in seguito a una segnalazione di lite tra i vicini, ma sono stati accolti dal 52enne che, armato di katana, li ha aggrediti verbalmente, minacciandoli se non se ne fossero andati.I carabinieri sono riusciti a bloccare l'uomo e disarmarlo, senza conseguenze fisiche per nessuno. Dopo aver riportato tutto alla calma e messo in sicurezza la zona, hanno perquisito l'abitazione dell'uomo, trovando tre piante di canapa indiana, poste sotto sequestro insieme alla katana. Condotto in caserma, l'uomo è stato dichiarato in arresto alla Procura della Repubblica di Avellino, in attesa di comparire nella mattinata davanti al Tribunale ed essere giudicato per direttissima.