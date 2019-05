Sabato 11 Maggio 2019, 20:35 - Ultimo aggiornamento: 11-05-2019 20:56

Va davanti alla statua di Padre Pio e minaccia di cospargersi di benzina e di darsi fuoco. È accaduto verso le 14 ad Aquilonia. I carabinieri della locale stazione, allertati da alcuni passanti, sono intervenuti in corso Vittorio Emanuele, dove l'uomo, davanti alla statua di Padre Pio, minacciava di cospargersi con il liquido infiammabile contenuto in una tanica. Prontamente giunti sul posto ed identificato il soggetto, i militari hanno appurato che il recipiente conteneva in realtà solo dell'acqua. L'uomo è stato condotto in caserma per i successivi accertamenti.