Minaccia moglie e carabinieri, manette per un 40enne di Nusco già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Bellizzi Irpino. L'intervento dei militari è stato provvidenziale. Sono stati allertati nel cuore della notte. In evidente stato di alterazione psicofisica, il 40enne stava minacciando di morte la moglie. Non contento ha oltraggiatio i carabinieri accorsi tempestivamente per la lite segnalata al 112. L’immediata refertazione ha fatto scattare l’ordine di carcerazione da parte dall’autorità giudiziaria. Dopo le formalità di rito il 40enne è stato tradotto alla Casa Circondariale di Avellino. Ultimo aggiornamento: 22:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA