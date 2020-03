Era scomparso da due giorni, è stato ritrovato privo di vita in un'area periferica di Mirabella Eclano suo comune di residenza. Gerardino Caso, 43 anni, è stato trovato impiccato ad un albero alla località Bosco. Appassionato di podismo, Gerardino aveva fatto perdere le sue tracce dallo scorso sabato. Immediate erano scattate le ricerche dopo l'allarme lanciato da familiari e amici. Ultimamente il 43enne runner appariva provato per l'emergenza Coronavirus. Le misure restrittive che gli impedivano di uscire per allenarsi avrebbero ulteriormente contribuito al crollo psicologico. © RIPRODUZIONE RISERVATA