Tragedia in un’abitazione di Mirabella Eclano. Un 55enne del posto è stato ritrovato privo di vita all’interno della sua casa. Quando sono arrivati i soccorsi, subito dopo l’allarme ricevuto, per l’uomo era ormai troppo tardi. Pare che il 55enne il giorno precedente fosse caduto in casa. Ma su questo sono in corso accertamenti. Avviate le investigazioni per fare piena luce sulla vicenda che ha destato sconcerto in Irpinia. Sotto choc la comunità di Mirabella Eclano dove la persona era molto conosciuta. © RIPRODUZIONE RISERVATA