Venerdì 27 Settembre 2019, 09:22

«È un miracolo tutto terreno. Una corsa verso un sogno di un'intera comunità. I traguardi vanno celebrati, ma non è la fine di un percorso. Aprendo questa porta è come se si aprisse un altro tratto della nostra storia». Don Luca Monti ha in mano le chiavi della casa di San Giuseppe Moscati a Santa Lucia di Serino. È emozionato quando apre la porta d'ingresso. Con lui un nugolo di fedeli, il sindaco Ottaviano Vistocco, il dirigente di banca Carmine Cioppa, che è stato tra i primi sostenitori del progetto «Casa Moscati».Quella dimora storica dovrà diventare un museo dedicato al medico dei poverelli. Una tappa importante quella compiuta ieri. In mattinata, a mezzogiorno, il rogito dal notaio Nicola Piroli. Con l'atto di compravendita la parrocchia è diventata proprietaria dell'appartamento. E come promesso nei giorni scorsi, don Luca ha voluto varcare la soglia di quell'abitazione insieme alle persone di Santa Lucia di Serino e ai tanti benefattori. Un traguardo storico. Ma anche l'inizio di un nuovo percorso. «Non è solo un giorno di festa afferma il sacerdote - ma l'occasione per metterci a pensare, a riflettere e a scrivere una pagina nuova del nostro futuro».