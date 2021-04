Moglie dà un pugno al marito, lui chiama la polizia

Moglie violenta colpisce con un pugno il marito. L’uomo, un 42enne, ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine e ai soccorritori del 118 che sono immediatamente giunti presso l’abitazione della coppia. I fatti si sono svolti ad Ariano Irpino, all’interno della casa dei due. Il 42enne è stato trasportato all’ospedale Frangipane per essere sottoposto alle cure del caso e agli esami diagnostici. Indagini in corso per chiarire la posizione della donna, una 41enne. Le investigazioni sono state affidate alla Polizia che sta raccogliendo gli elementi utili.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Napoli, ubriaco picchia la moglie davanti ai figli: arrestato marito... LA VIOLENZA Picchia e tenta di strangolare la moglie: i vicini danno... LA VIOLENZA Picchia la moglie e tenta di soffocarla: arrestato marito violento a...