Abusa della barista in autogrill, 42enne arrestato dalla Stradale

Un napoletano di 42 anni è stato arrestato dalla Polizia Stradale di Avellino per violenza sessuale ai danni di una barista dell’autogrill. I fatti si sono verificati in un’area di servizio nell’avellinese dell’autostrada A16 Napoli-Bari. L’uomo, dopo aver fatto colazione, si è avventato sulla barista molestandola ripetutamente. Gli agenti della Polstrada Avellino, guidati dal comandante Alfredo Petriccione, hanno raccolto la denuncia della donna e avviato le investigazioni. Al termine delle indagini sono riusciti a risalire all’uomo. Il 42enne è finito in carcere per violenza, furto con strappo e violenza privata. Dalla ricostruzione dei fatti e dalla visione delle telecamere di sorveglianza, l’uomo avrebbe palpeggiato la commessa del bar dopo averla raggiunta dietro al bancone, per poi strapparle di mano il telefonino con cui la malcapitata tentava di chiedere aiuto. Il provvedimento restrittivo è stato firmato dal procuratore capo del capoluogo irpino Domenico Airoma, ad eseguirlo gli agenti della Sottosezione Avellino Ovest, che hanno indagato sotto il coordinamento dell’ispettore Oreste Bruno. All’individuazione dell’autore si è giunti anche grazie al riscontro dell’auto sulla quale viaggiava, peraltro risultata rapinata il giorno precedente la violenza in quel di Napoli.

