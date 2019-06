CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 26 Giugno 2019, 12:00

Arresto confermato, ma anche via libera alla richiesta di perizia psichiatrica. È stato interrogato ieri mattina dal giudice per le indagini preliminari il 69enne di Avellino che nella serata di domenica ha palpeggiato una tredicenne in piazza Libertà mentre era in corso la manifestazione Bimbodays.Il gip del Tribunale di Avellino, Fabrizio Ciccone, ha convalidato la misura cautelare dei domiciliari. L'anziano, assistito dal suo legale Michele Fratello, durante l'interrogatorio avrebbe mostrato le evidenti problematiche neurodegenerative di cui è affetto. Tanto che il difensore ha richiesto la perizia psichiatrica sulla capacità di intendere e di volere e sulla capacità di stare in giudizio. Richiesta che è stata accolta dal giudice Ciccone. La perizia è stata disposta per venerdì prossimo. Designato anche lo psichiatra che se ne occuperà. L'avvocato Fratello ha nominato due consulenti di fiducia (Enrico Maria Troisi ed Enrichetta Fotino) che affiancheranno il professionista nominato dal giudice.