«È necessario che Avellino si risvegli, bisogna recidere i rapporti con il tessuto sociale malato». Non usa mezzi termini il procuratore capo di Avellino, Domenico Airoma, a distanza di due giorni dalla sentenza che ha inflitto dure condanne ai componenti del sodalizio criminale Nuovo Clan Partenio (300 anni di reclusione per 21 imputati accusati di associazione camorristica, usura ed estorsioni) con la quale il tribunale di Avellino ha riconosciuto l'esistenza sul territorio di un'organizzazione criminale di tipo mafiosa ed armata capeggiata dai fratelli Galdieri. Ma questo per il procuratore Airoma «non è assolutamente una novità, sebbene la sentenza è una pagina importante per tutta la comunità irpina». «Lo sapevamo già che sul territorio c'erano delle organizzazioni camorristiche e ci sono anche delle sentenze risalenti nel tempo che hanno riconosciuto l'esistenza e l'operatività di clan camorristici su questo territorio, dunque non scopriamo nulla di nuovo e per la verità la questione mi appassiona poco».

Airoma focalizza la sua attenzione su un altro aspetto, fondamentale dal punto di vista sociale e sociologico. «Il problema è un altro e ruota intorno al comportamento del singolo, su come il cittadino si pone rispetto a queste organizzazioni, quale atteggiamento avere rispetto a queste organizzazioni, è qui che occorre prendere delle decisioni». Sul punto ricorda il pensiero di Giovanni Falcone tentando di scuotere le coscienze di tutti: «la mafia non è un cancro proliferato per caso su un tessuto sociale sano, dunque se queste organizzazioni attecchiscono significa che la società è malata». Pone degli interrogativi a tutta la comunità, senza escludere alcuna categoria sociale chiamando in ballo liberi professionisti, imprenditori e pubblici amministratori. Invita tutti ad un cambio di rotta, a non rassegnarsi. «Bisogna comprendere che tipo di atteggiamento vogliamo assumere rispetto alla questione, vogliamo interrompere i legami di connivenza a volta anche di compiacimento con le organizzazioni, vogliamo abbandonare i rapporti con questa di terra di mezzo, vogliamo smettere di essere mezzi uomini e riacquistare la dignità. Solo così si può sradicare la criminalità organizzata. Dunque serve un cambio di mentalità».

Airoma ha spiegato che ogni organizzazione criminale si adegua alle caratteristiche del territorio. «Dire che non ci sono i morti ammazzati non è modo per consolarsi e per dire che queste organizzazioni non fanno male o ancora peggio che non esistono. Anzi constatiamo che le organizzazioni criminali presenti sul territorio irpino mostrano una particolare versatilità criminale e si adeguano per infiltrarsi nei settori maggiormente lucrosi, come quelle delle aste, dei bonus per le facciate, le sostanze stupefacenti». Un passaggio anche sui sequestri effettuati nell'aprile del 2023 dalla procura di Avellino (circa 2 miliardi di euro) per l'utilizzo improprio degli ecobonus e bonus facciata. «In città è stato effettuato uno dei sequestri maggiori in Italia sull'utilizzo di fondi pubblici dalle organizzazioni criminali con una centrale organizzata ad Avellino».

Dunque il procuratore sollecita ad intervenire sul consenso sociale che le consorterie criminali riescono ad ottenere. «Auspichiamo che ci sia un risveglio di tutta la comunità irpina, quando le organizzazioni criminali penetrano in determinati ambienti non utilizzano la forza, ma lo fanno impiegando altre leve e dunque è un problema che riguarda tutti: pubblici amministratori, imprenditori e professionisti». Airoma prosegue e dice «noi continueremo a fare il nostro lavoro, ad aver un ottimo rapporto di collaborazione con la direzione distrettuale antimafia di Napoli, non ci risparmieremo per infliggere duri colpi alla camorra, ma per far sì che vi sia un reale cambiamento serve l'azione di tutti, solo così non daremo modo alle consorterie criminali di riorganizzarsi sul territorio dopo gli arresti e dopo le sentenze di condanna. Senza un reale cambiamento della società la criminalità continuerà ad attecchire in un tessuto sociale, piuttosto che in un altro».