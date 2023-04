Controllo dei corsi d'acqua, accordo con l'Arpac

Dopo che nella zona di Montoro l’Arpac si è impegnata a realizzare, su richiesta dell’amministrazione comunale, un monitoraggio con cadenza trimestrale dei corsi d’acqua presenti sul territorio, è tempo di risultati.

È stato infatti predisposto un accordo di durata annuale che prevede, per un totale di sei stazioni, in punti prestabiliti del Rio Labso, del Rio Laura e di Fiumicello Borgo, la misurazione periodica di alcuni indicatori di contaminazione organica e fecale, tra cui la domanda biochimica e la domanda chimica di ossigeno (BOD5, COD), azoto totale, azoto ammoniacale e Escherichia coli.

Il monitoraggio è finalizzato a valutare lo stato della rete di gestione delle acque reflue trasmettendo al comune informazioni dettagliate per adottare, nel caso, i provvedimenti di competenza al fine di salvaguardare la salute di queste acque che vengono utilizzate, tra l’altro, per l’irrigazione dei campi circostanti.

«La collaborazione tra Arpac ed enti territoriali – dice il sindaco di Montoro Girolamo Giaquinto – con questo accordo compie un ulteriore passo in avanti, l’iniziativa, infatti, rappresenta una novità per questa area, in quanto si punta a definire una serie di campionamenti sistematici che potranno contribuire a verificare lo stato degli apporti di acque reflue, oltre allo stato di salute dei corsi d’acqua. Convenzionare i controlli per cadenzarli e renderli costanti rappresenta l’unica strada per ottenere risultati duraturi e per concretizzare un miglioramento nella tutela dell’ambiente».