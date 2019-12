La gara perfetta. A Monopoli, Eziolino Capuano fa saltare il banco senza... imprevisti. Piace l' Avellino capace di conquistare la quarta vittoria consecutiva e di proiettarsi in maniera prepotente in zona play-off. Piace perchè gioca con sicurezza al cospetto della seconda forza del torneo, evidenziando una sfrontatezza (che è nelle corde delle squadre di Capuano) che solo a tratti si era vista fino a ieri. E piace perchè non si accontenta. E macina gioco. Fino al novantacinquesimo. Nonostante un avversario che non ha mai tirato i remi in barca ed ha cercato di riaprire la gara fino all'ultimo giro di lancette. E, poi, piace perchè a ritagliarsi lo spazio di protagonisti di giornata sono stati due della vecchia guardia, calciatori di proprietà dell's Avellino. Così diversi eppure pieni di analogie. La vittoria in terra pugliese porta la firma dei due “gioielli di famiglia”, Fabiano Parisi e Alessandro Di Paolantonio, tra i pochi (insieme a Santiago Morero, Luis Alfageme, Walter Zullo e Tommaso Carbonelli) ad aver vissuto la cavalcata vincente dello scorso anno. © RIPRODUZIONE RISERVATA