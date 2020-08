A distanza di pochi giorni un nuovo incendio sta devastando i boschi di Montaguto. Circa trenta ettari andati a fuoco. La dirigente della Protezione civile Regionale, Claudia Campobasso, ha richiesto il supporto di un elicottero regionale e di un altro nazionale, oltre a due canadair. In azione squadre e Dos del Genio Civile guidate dalla stessa dirigente, della Comunità Montana e gruppi di volontari. Con molta probabilità la statale 90 verrà interdetta al traffico. Avvisata la società Autostrada per evitare l’uscita dei veicoli dall’A16 per immettersi sulla statale. © RIPRODUZIONE RISERVATA