Ancora un incidente mortale sulla Nazionale che collega Monteforte Irpino a Mugnano e ai comuni del Mandamento, in località Gaudi. A perdere la vita, la signora Maria Sodano, 73 anni, che viaggiava a bordo della vettura condotta dalla figlia, Santina Cerbone, assessore al Comune di Avella. La loro Nissan è andata a schiantarsi contro un albero, ai bordi della carreggiata. Un impatto particolarmente violento, anche se ha praticamente distrutto la parte anteriore del veicolo.

Quando sono giunti i soccorritori, le condizioni delle due donne non sembravano particolarmente gravi. Poi, purtroppo, la situazione della signora Sodano è precipitata, fino al tragico epilogo che ha sconvolto la comunità di Avella e quelle dei comuni del Mandamento. Entrambe erano state trasportate in ospedale a bordo di due ambulanze diverse. I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino hanno provveduto a estrarle dalle lamiere contorte della macchina e ad affidarle ai sanitari del 118. Sono intervenuti i carabinieri per prestare assistenza e per avviare gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica del sinistro.

Cosa abbia determinato la perdita di aderenza della Nissan che ha sbandato ed è piombata contro l'albero sul lato della carreggiata è ancora da chiarire. Almeno nella prima fase delle investigazioni, pare che non siano rimasti coinvolti altri veicoli. Ma approfondimenti sono in corso per verificare se possa esserci stata la manovra azzardata da parte di qualcuno. Di certo, quella strada è stata percorsa centinaia di volte dalla donna alla guida della vettura. Pare che le due donne tornassero dall'ospedale, dove la 73enne si sarebbe sottoposta ad alcune terapie. Il destino, purtroppo, sulla strada del ritorno, quella che la portava a casa, le ha voltato le spalle. Qualcosa è andato storto, la macchina ha sbandato e in pochi attimi la tragedia si è consumata.

All'assessore Santina Cerbone e alla sua famiglia si sono stretti in tanti. A cominciare dal sindaco Vincenzo Biancardi e dai colleghi dell'amministrazione comunale. «In questo momento di profondo dolore, possa tu, cara Santina, trovare anche in noi la forza per superarlo. Ci uniamo a te ed alla tua famiglia con commozione e affetto», scrive il primo cittadino a nome dei rappresentanti dell'ente del Mandamento. Anche i consiglieri di opposizione del gruppo Cambia Avella esprimono dolore per quanto accaduto e vicinanza ai familiari dell'assessore. «Un evento triste ha toccato il paese si legge in un post su Facebook -. Un brutto incidente ha coinvolto l'assessore e concittadina Santina Cerbone, così a pochissimi chilometri da casa ha perso la vita la sua amata mamma».. Dalle indagini che stanno conducendo i carabinieri si avrà contezza della sequenza del drammatico incidente stradale. In quel tratto della Nazionale si sono verificati altri sinistri con morti e feriti. Non sempre vengono rispettati i limiti di velocità, in modo particolare nelle ore serali. Ma anche il tracciato presenza non poche insidie. Chi la percorre frequentemente ne conosce i problemi, ma i rischi sono sempre dietro l'angolo. Nella comunità di Avella c'è incredulità per quanto accaduto. La vittima era molto ben voluta, così come l'assessore Santina Cerbone, apprezzata non poco per il suo impegno a favore della cittadina del Mandamento. Sul luogo del sinistro sono stati effettuati tutti i rilievi del caso, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona.