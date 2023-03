Tutti a scuola per diventare clown di corsia

Un laboratorio ludico educativo dedicato alla clownterapia e alla terapia del sorriso, realizzato dal Comune di Monteforte Irpino e dall’Associazione Monteforte Comicità e rivolto agli alunni del locale istituto comprensivo "Aurigemma".



Arriva Infanzia Felice, il corso laboratoriale che prevede anche una “trasferta” al reparto di Pediatria dell’Ospedale Moscati di Avellino durante la quale i giovanissimi attori realizzeranno uno spettacolo per i piccoli in degenza.

In quella stessa circostanza, saranno donati ai bambini della pediatria una serie di libri e volumi per ragazzi.





«Si tratta di una iniziativa che mi riempie di gioia - sottolinea il sindaco di Monteforte Irpino,-, sia per l’obiettivo nobile e ambizioso che per la partecipazione di tanti, piccoli attori e attrici. Ringrazio tutta l’equipe del Moscati e in particolar modo l’equipe del reparto di Pediatria che, come sempre, ha accolto con grande entusiasmo la nostra iniziativa».





Promotrice del laboratorio è stata l’assessore alle Politiche Sociali, Giulia Valentino: «Come ogni anno, abbiamo voluto manifestare la nostra vicinanza ai piccoli in degenza al Moscati attraverso gesti concreti e tangibili. Siamo convinti che la partecipazione e la condivisione di momenti felici siano, in questo senso, terapeutici. Crediamo fortemente nella progettualità di Infanzia Felice e nella terapia del sorriso. Ringrazio infinitamente il Maestro Maurizio Merolla e tutta la compagnia teatrale di Monteforte Comicità. Grazie anche alla Dirigente Scolastica Filomena Colella e al corpo docente che ha creduto, insieme alla Preside, nel nostro progetto».



«Siamo consapevoli della straordinarietà dell’iniziativa e del grande lavoro che c’è dietro» conclude il consigliere Angelo Damiano.