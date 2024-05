Monteforte Irpino, incendio auto: famiglia con bambini salva in extremis

Tragedia sfiorata lungo l'autostrada A16. Una famiglia con due bimbi è riuscita appena in tempo a salvarsi dall'auto in fiamme.

I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti sull'autostrada A 16 Napoli - Canosa, al Km. 38,500 nel territorio del comune di Monteforte Irpino in direzione Canosa, per spegnere il rogo. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l'area.

La famiglia a bordo dell'auto, composta da coniugi e due bambini provenienti da Napoli e diretti in alta Irpinia, quando si sono accorti della fuoriuscita di fumo dal vano motore, hanno fatto appena in tempo ad accostare e abbandonare l'autovettura. Oltre a un comprensibile spavento non hanno subito conseguenze.