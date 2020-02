Preso il rapinatore degli anziani. I carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Baiano, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino nei confronti di un 40enne di Afragola, ritenuto responsabile di furto aggravato e rapina. In quattro distinte occasioni, dopo aver avvicinalo le anziane vittime proponendo la vendita di prodotti ortofrutticoli, al momento del pagamento con una mossa fulminea era riuscito a strappare i loro borselli con i soldi e oggetti preziosi. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica hanno permesso di risalire al responsabile. © RIPRODUZIONE RISERVATA