Il sindaco Giordano: «Ho ancora i segni della malattia»

A un anno dal delicato intervento chirurgico cui si è sottoposto, il sindaco di Monteforte Irpino, Costantino Giordano, affida ai social le sue speranze per il futuro e preannuncia nuovi imminenti interventi per migliorare la qualitò della vita in città.

«Un anno fa la vita mi ha messo di fronte all’ennesima prova di coraggio: un delicato intervento chirurgico a cui mi sono sottoposto tra mille preoccupazioni e ansie» ricorda.



«Operazione perfettamente riuscita anche se, a distanza di dodici mesi, le conseguenze dell’operazione mi accompagnano quotidianamente. La considera un’altra sfida da affrontare a testa alta, mentre continuerò a dare il massimo per la mia comunità».

Giordano annuncia che subito dopo Pasqua ci saranno aggiornamnti importanti per la comunità: sono in dirittura d'arrivo una serie di progettazioni «fondamentali per avviare una stagione di importanti lavori pubblici. Insieme stiamo rivoluzionando la nostra amata Monteforte Irpino».