Accusato di violenza sessuale aggravata su una minore: condannato a 8 anni e 8 mesi di reclusione e al pagamento di una provvisionale di 25mila euro alla parte civile. La condanna è stata emessa dal giudice Fabrizio Ciccone, al termine del giudizio abbreviato condizionato scelto dal difensore Arnaldo Bernini del 42enne di Monteforte Irpino. L'uomo, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari, è accusato di aver abusato della figlia di alcuni amici di famiglia. Approfittando del rapporto di amicizia che aveva con la famiglia della ragazzina poteva starle vicino e violentarla. A far emergere la speciosa vicenda, nel marzo scorso, sarebbe stata la moglie del 42enne che dopo aver raccolto le confidenze della minorenne, non ha esitato a presentare la denuncia contro suo marito, titolare di una cartolibreria.

Ad eseguire nel luglio scorso l'ordinanza della misura cautelare in carcere - emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura della Repubblica - i carabinieri del Nucleo Operativo di Avellino. Stando a quanto raccontato dalla minorenne, le violenze sarebbero iniziate quando aveva solo 12 anni. Il suo racconto ha trovato subito dei riscontri. Negli ultimi tempi la ragazza era disperata, in quanto sarebbe stata anche minacciata più volte dall'uomo. Era finita sotto ricatto: se non avesse acconsentito alle sue richieste avrebbe reso pubbliche delle riprese video che aveva fatto di nascosto. Stando a quanto raccolto finora dagli inquirenti, infatti contro l'uomo, ci sarebbero anche dei filmati che riprenderebbero i rapporti sessuali tra la ragazzina e il 42enne. L'uomo avrebbe minacciato la ragazza di diffondere quei video.