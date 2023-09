Montefredane, domenica di fuoco: roghi dolosi in più zone

Domenica di fuoco a Montefredane.

Nel comune alle porte di Avellino si sono verificati più roghi. I vigili del fuoco del comando irpino hanno lavorato senza sosta per avere ragione delle fiamme.

La situazione è stata monitorata costantemente dal sindaco Ciro Aquino. “Un primo pomeriggio di fuoco a Montefredane – dice Aquino - Diversi incendi sono stati, probabilmente dolosamente, appiccati in più punti in località via Santa Lucia, via Baviglione e via Torre.

Accorsi i vigili del fuoco e i volontari dell'antincendio che hanno lavorato diverse ore per domare le fiamme. Questi episodi si ripetono da anni e a più riprese, hanno visto anche l'impegno investigativo della locale stazione dei carabinieri. In questo momento la situazione è rientrata, i focolai sono stati spenti nei pressi delle abitazioni”.