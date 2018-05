Domenica 27 Maggio 2018, 12:20 - Ultimo aggiornamento: 27-05-2018 12:20

Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: è questa l’accusa di cui dovranno rispondere tre giovani sorpresi dai carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano in possesso di 45 grammi di hashish.I fatti si sono svolti a Santa Paolina: la pattuglia della stazione di Montefusco era impegnata in un servizio serale disposto dal comando provinciale di Avellino al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità, quando all’occhio vigile dei militari non è passata inosservata un’autovettura con a bordo tre possibili soggetti d’interesse nella lotta alla droga. E, intimato l'alt”, hanno proceduto al controllo di polizia.L’inspiegabile nervosismo manifestato dai tre, ha indotto gli operanti ad approfondire l’accertamento. I sospetti avuti dai carabinieri hanno trovato conferma quando i tre, sottoposti a perquisizione, sono stati sorpresi in possesso di 45 grammi di hashish occultati sotto gli slip indossati da uno di loro.Alla luce delle evidenze emerse, per i tre giovani di Montefusco (di età compresa tra i 24 ed i 30 anni) è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.