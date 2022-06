Montella, esemplare di Picchio Rosso Maggiore messo in salvo dai Carabinieri Forestali

Uno straordinario esemplare di Picchio Rosso è stato tratto in salvo dai Carabinieri Forestali. I militari della Stazione Forestale di Bagnoli Irpino, a seguito della segnalazione da parte di una signora di Montella, sono intervenuti in località Verteglia, sempre a Montella, dove hanno soccorso un esemplare di Picchio Rosso Maggiore che, in evidenti difficoltà motorie, non riusciva a spiccare il volo. Difficili le operazioni di soccorso del pennuto che, dopo l’ispezione veterinaria, è stato trasportato presso il Centro Raccolta e Recupero Rapaci di Napoli per una più accurata diagnosi sulle condizioni di salute.