Montella, ruba credenziali del conto online: 30enne nei guai

Un giovane di Montella nei guai per frode informatica. I carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un 30enne. Le indagini hanno permesso di far luce su un pagamento online, effettuato con la carta di credito della vittima che non sapeva nulla dell’operazione.

Le indagini dei militari hanno consentito di acquisire elementi a carico del giovane, che era riuscito ad ottenere le credenziali di accesso alla home banking del malcapitato ed effettuato un acquisto oneroso. Di qui, dunque, la denuncia nei confronti del 30enne.