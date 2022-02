Montella, scarsa sicurezza nel cantiere: denunciati due imprenditori

Denunce in Irpinia per scarsa sicurezza sui cantieri edili. Violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo è emerso dal blitz eseguito dai Carabinieri presso un cantiere di Montella. A seguito dell’accertamento eseguito dai militari della locale Stazione, che hanno operato insieme ai Carabinieri del Gruppo Tutela del Lavoro di Napoli e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino, sono state riscontrate irregolarità sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori. I responsabili di due imprese sono stati pertanto denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.