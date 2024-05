Un pezzo di vetro nel succo di frutta. Ha rischiato di ingoiarlo mentre sorseggiava la bevanda. Solo per una serie di circostanze fortuite ciò non è avvenuto. Un giovane di Montella ha rischiato grosso. Ma la paura è stata notevole. Superato lo choc, ha segnalato l'accaduto ai carabinieri che hanno immediatamente avviato le azioni consequenziali. I militari e il personale dell'Asl hanno eseguito una serie di ispezioni. Tale attività ha portato al sequestro sanitario di 17 confezioni in vetro di succo di frutta Yoga composte ciascuna da sei bottiglie. Complessivamente sono state ritirate 102 bottigliette che verranno sottoposte ad analisi per la ricerca di corpi estranei nella bevanda. Un provvedimento precauzionale per scongiurare eventuali e ulteriori problemi. Il ritiro dal prodotto è avvenuto presso un market di Montella.

APPROFONDIMENTI Napoli, sigilli alla pizzeria «dal Presidente» Corse di motocross nel Partenio Avellino, tenta il suicidio: salvato dai poliziotti

Il supermercato dove è stato acquistato il succo di frutta con il pezzo di vetro all'interno è estraneo alla vicenda. La società Conserve Italia proprietaria del marchio Yoga fa sapere che ha avviato gli opportuni accertamenti al fine di avere contezza di quanto si è verificato e che ha messo in allarme le persone del posto. Una procedura che l'azienda porta avanti proprio per tutelare la qualità dei suoi prodotti, a garanzia del consumatore.

«Conserve Italia è da sempre impegnata a garantire la massima sicurezza alimentare dei propri prodotti, con un attento controllo dei processi produttivi e il rispetto di protocolli interni finalizzati alla tutela del consumatore. A seguito della segnalazione in merito alla presenza di un corpo estraneo all'interno di un nettare di mirtillo in bottiglia di vetro, l'Azienda ha iniziato ad approfondire il caso e, non appena riceverà il campione, procederà con ulteriori verifiche e analisi nel suo Laboratorio Centrale».

È quanto fa sapere la società Conserve Italia. I controlli eseguiti dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montella insieme al personale dell'Asl di Avellino sono effettuati l'altro ieri. L'ispezione ha riguardato i due punti vendita dello stesso marchio di supermercati con sede a Montella.

Sono state ritirate dagli scaffali, dunque, solo alcune confezioni di succhi di frutta del lotto interessato. È stata effettuata successivamente la campionatura chimico-fisica del prodotto necessaria per le successive analisi qualitative finalizzate alla ricerca di corpi estranei. I provvedimenti adottati, dunque, sono finalizzati alla tutela della salute pubblica. Al momento non si registrano casi analoghi a quello segnalato dal cittadino di Montella o altre anomalie. Sarà la competente autorità giudiziaria a qualificare eventuali aspetti di rilevanza penale. In ogni caso, la prontezza del giovane montellese che si è accorto di quel corpo estraneo nel succo ha evitato ulteriori conseguenze. Per lui è stato uno choc quando ha avuto piena contezza che si trattava di un pezzo di vetro. Incredulità e indignazione hanno poi fatto spazio al senso di responsabilità che ha spinto a telefonare ai carabinieri per avvertire di quanto accaduto.

E ciò nell'ottica di scongiurare problemi per altri consumatori. Da verificare, quindi, come ci sia finito quel pezzo di vetro nel succo. Si ipotizza che possa essere caduto nella bevanda durante il processo di imbottigliamento del prodotto e che sia sfuggito al rigido protocollo del controllo di qualità. Il marchio Yoga è noto, appunto, per la notevole qualità della sua produzione e della genuinità della materia prima. Una filiera che è costantemente controllata in tutte le sue fasi. La società ha messo in moto le procedure previste in questi casi. Un iter finalizzato alla salute del consumatore.